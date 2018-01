Elles rêvaient de se marier dans 24 pays différents: la Belge Fleur a perdu la femme de sa vie

Depuis plusieurs mois, nous vous parlons de Fleur Pierets et Julian Boom, ce couple belgo-néerlandais qui rêvait de se dire « oui » 24 fois à travers le monde, dans les différents pays autorisant le mariage gay. Mais alors qu’elles étaient en train de réaliser leur rêve, les deux femmes ont été stoppées en plein élan par la maladie.

Le couple s’était déjà marié à New York, Amsterdam, Anvers et Paris. Leur marathon, qui devait servir de base à un documentaire un livre et une pièce de théâtre, devait prendre fin en Nouvelle-Zélande en octobre 2018.

Mais il y a quelques mois, alors qu’elles étaient dans la capitale française, Julian avait été prise de fort vertige. Les médecins lui avaient alors diagnostiqué de nombreuses tumeurs dans la tête et autour de son coeur. Ils ne lui donnaient, à l’époque, plus que trois mois à vivre.

Depuis le couple se reposait et se soignait en France. Mais ce lundi, Fleur Pierets a annoncé la terrible nouvelle sur Facebook : la femme de sa vie est décédée. Julian était âgée de 39 ans.