Dour et son championnat d'impro, 11e édition! Notre concours

Envie d’assister à un championnat d’improvisation mêlant four rire et bonne humeur ? C’est au centre culturel de Dour que ça se passe.

Il organise, avec la compagnie du Chambard, la 11 e édition du Dour Impro Match. Il y aura 3 rencontres avec 3 équipes lors de 3 soirées… Par contre, il n’y aura qu’un seul champion ! La première soirée est prévue ce vendredi 26 janvier, à partir de 20 heures. L’ouverture des portes se fera à 19 heures. L’entrée est fixée à 8 euros, 6 euros en prévente. Il faut pour cela réserver au centre culturel de Dour, au 065/76.18.47. Si vous disposez du pass fidélité du centre culturel et si vous assistez aux deux premiers matchs, le troisième vous sera offert.

Notre concours : 2 pass pour assister aux 3 soirées

Nous vous proposons de découvrir le Dour Impro Match. Votre journal La Province et le centre culturel de Dour vous offrent deux pass valables pour deux personnes. Les pass vous permettront d’assister aux 3 soirées. Elles auront lieu ce vendredi 26 janvier, le vendredi 23 février et le vendredi 30 mars. Pour participer, rien de plus simple. Il suffit de nous envoyer un mail à l’adresse suivante :

laprovince@sudpresse.be Mentionnez « Dour Impro » en objet et n’oubliez pas de préciser toutes vos coordonnées. Dans votre mail, répondez à la question suivante : « Cela fait combien d’années que le Dour Impro Match est organisé à Dour ? »

Vous avez jusqu’à ce jeudi 12 heures pour participer. Les deux gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.