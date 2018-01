Journée de mobilisation à Bruxelles contre les conditions de transport des animaux

L’action intitulée « Cube of Truth » a été organisée par « Anonymous for the Voiceless Brussels » en collaboration avec des antennes allemandes. Les participants étaient masqués et alignés selon les contours d’un carré. Ils portaient des affiches avec le mot « Vérité » et des tablettes montrant des vidéos sur les conditions d’élevage des animaux. Un second « Cube of the Truth » sera organisé de 17H00 à 19H00 place du Luxembourg, devant le Parlement européen.

L’association « Anonymous for the Voiceless Brussels » plaide pour l’abolition de l’exploitation animale. « Environ 70 milliards d’animaux sont tués chaque année, uniquement pour la nourriture et ce sans compter les animaux marins », avance Violette, responsable du groupe de Bruxelles.

« Anonymous for the Voiceless Brussels » est venue soutenir la manifestation contre les conditions de transport des animaux organisée de 14H00 à 16H00 par l’association allemande Lebenshilfe Kuh&Coe.V. « Les animaux sont transportés pendant de longues heures, sans qu’on leur donne à boire ou à manger », poursuit Violette. « Ils sont entassés les uns sur les autres. Beaucoup meurent pendant le voyage. Les animaux sont aujourd’hui considérés comme des produits. Par exemple, pour mettre une vache sur un bateau, on va la pendre par la patte comme si c’était une caisse ».