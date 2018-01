Gozée - correctionnelle: Il avait abattu un cambrioleur, on a entendu les experts

En juillet 2012, Frédéric M., 38 ans à l’époque, abat l’un des cambrioleurs qui s’étaient introduits dans la maison de sa grand-mère à Gozée. La victime, un jeune gitan de 18 ans à peine, décédera sur place. Cinq ans plus tard, Frédéric M. comparaît devant le tribunal pour ces faits. Ce lundi après-midi, l’expert en balistique et le médecin légiste ont été entendus.

AN.D.

Ce vendredi-là, début juillet 2012, ce sont trois jeunes gens qui cambriolent une habitation de Gozée. Frédéric habite la maison voisine, il sait que sa grand-mère est hospitalisée, que le bâtiment est temporairement inoccupé. Alors, quand il entend du bruit, il va voir. Il expliquera avoir été confronté à trois jeunes, dont l’un était armé d’un couteau. Et avoir tiré, blessant mortellement le jeune homme au flanc gauche.

A l’époque, Frédéric M. est inculpé de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, il est placé sous mandat d’arrêt puis rapidement libéré par mainlevée par le juge d’instruction Pierre Hustin. Il sera alors placé sous mesures policières car, du côté des victimes, on crie au meurtre. Les deux complices de la victime ont pris un avocat, jurant qu’ils n’étaient pas armés -à peine un tournevis- et que Frédéric M. les a flingués dans leur fuite, comme des lapins.

HAUTE SURVEILLANCE POLICIERE

Aujourd’hui, cinq ans plus tard, les complices de l’époque ne sont pas à la cause, ils ne se sont pas constitué parties civiles, mais l’audience se déroule néanmoins sous haute surveillance policière car on craint toujours des représailles…

Ce lundi, ce sont les experts Chabotier (balisticien) et Duverger (médecin légiste) qui ont été entendus par le tribunal. Ils ont confirmé que le tiré avait été effectué à environ 1m50 ou 2 mètres. Mais le jeune gitan a-t-il été abattu alors qu’il tournait le dos au tireur pour prendre la fuite? Il a été touché au flanc gauche. Selon Frédéric M., deux des voleurs se sont boucsulés en le voyant: pour les experts, cette dynamique de la scène peut expliquer la blessure au flanc gauche.

REPORTE AU 5 MARS

Ils ont aussi relevé que, si le tireur avait été blessé à la main le jour des faits, cette plaie est compatible avec une blessure au couteau mais aussi avec les projections de verre du pare-brise de la voiture qui avait amené les voleurs sur place.

Le dossier a été reporté au 5 mars prochain. On entendra les réquisitions de l’avocat général François Demoulin - qui parle lui, de meurtre- et la plaidoirie de Me Michel Bouchat, qui réfute, quant à lui, toute intention homicide.