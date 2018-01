James Franco, accusé de harcèlement sexuel: sa belle-sœur, l'actrice Alison Brie prend sa défense (vidéo)

Lors des Screen Actors Guild Awards, dimanche soir, de nombreuses personnes étaient présentes sur le tapis rouge. Parmi elles, l’acteur James Franco, nommé pour son rôle au sein du fil « The Disaster », et sa belle-sœur, Alison Brie, actuellement star de la série Netflix, Glow. L’actrice, aussi connue pour son rôle dans « Célibataire, mode d’emploi », est mariée depuis mars 2017 au petit frère de James Franco.

© Photo News

© Photo News

Tous deux sont donc désormais de la même famille. C’est pourquoi, Alison Brie en a profité pour défendre son beau-frère, tout en respectant les victimes : « Je pense que par-dessus tout, ce que nous avons toujours dit est qu’il est vital que toute personne qui se sente victimisée ait le droit de s’exprimer. Je soutiens évidemment ma famille et tout ce qui a été rapporté n’est pas complètement exact. Mais bien sûr, il est maintenant temps d’écouter et c’est ce que nous essayons tous de faire », a-t-elle déclaré au micro de E ! News.

At the 2018 #SAGAwards, Alison Brie addressed the allegations of sexual misconduct made against her brother-in-law, James Franco: "It remains vital that anyone that feels victimized should and does have the right to speak out and come forward." pic.twitter.com/dG5uJJVko7