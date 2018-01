Ce mardi soir, dans The Voice, c’est la 3 e émission des blind tests. Et vous aurez l’occasion d’apercevoir un troisième talent issu de notre région. Tania Cheniguer, 27 ans, est originaire de Boussu-Bois, même si cela fait quelques années qu’elle habite Bruxelles. Tania est justement à la recherche d’un emploi dans la musique. Ce mardi soir, elle défendra ses chances avec la chanson No One de Alicia Keys.