Comme nous vous l’annoncions en exclusivité mercredi dernier, l’OCAM a ramené le niveau de la menace terroriste à 2 ce lundi. Ce niveau se trouvait à 3 depuis les attentats de Paris en novembre 2015, ce qui correspondait à une menace sérieuse.

« Nous avons comme Conseil national de sécurité (qui représente les principaux ministres et des responsables de différents services) pris connaissance de la communication officielle de la baisse générale du niveau de la menace de 3 à 2 », a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse à Bruxelles.

« Un niveau général 2 n’est pas un niveau comme avant les attentats », a prévenu M. Michel, en soulignant qu’une culture de sécurité existe désormais en Belgique et « a été renforcée au cours des dernières années ».

Le Premier ministre a toutefois averti que les militaires – déployés dans les grandes villes depuis le 17 janvier 2015 – ne disparaîtront pas des rues.

« Nous gardons les militaires de façon proportionnelle », a-t-il précisé.

Le niveau 2 correspond à une menace « peu vraisemblable » alors que le niveau 3 signifiait une menace « possible et vraisemblable ». Le niveau 4, maximum, représente une menace « sérieuse et imminente ».