750 plants de cannabis découverts dans un hangar

Les policiers de la zone de police Awans-Grâce-Hollogne ont découvert 750 plants de cannabis dans un hangar situé rue de Bruxelles, le 17 janvier dernier.

> Ce hangar appartient à Pietro Laquintana, ce restaurateur harcelé par le fisc qui a tenté de mettre fin à ses jours.

« C’est une enquête que l’on mène à l’initiative de la zone de police sur base de diverses informations que l’on a reçues », explique le chef de corps de la zone. Nous y avons découvert quatre pièces aménagées pour la culture de cannabis et un autre pour le séchage. ».

« Un dispositif de logement avait également été aménagé par les responsables de la plantation », a souligné le chef de corps Michel Ost. « Il y avait un salon, une cuisine et même un dortoir. »

> « « Je ne savais pas ce qu’il s’y passait » : Pietro, qui avait tenté de se suicider en se tirant une balle dans la bouche, se défend.

Au total, ce sont 750 plants de cannabis et un kilo et demi de marijuana prête à l’emploi qui ont été retrouvés. Un homme et une femme ont été interceptés sur place et ont été déférés au parquet. Elles sont placées sous mandat d’arrêt.

Pour l’heure, l’enquête est toujours en cours. La piste de l’organisation criminelle a été avancée.