Conso: notre spécialiste a testé les chocolats blancs

On dit que le chocolat blanc n’est pas le préféré des professionnels. à la chocolaterie du Haut Clocher, Rita Cosi aime pourtant le travailler. On en trouve plus d’une dizaine de variétés fourrées : noisette, café, fondant fraise, fondant vanille, ganache cuberdon, ganache speculoos, caramel beurre salé… « C’est aussi une praline que l’on peut personnaliser », nous dit la professionnelle, « notamment parce qu’on peut graver facilement le chocolat blanc. Ainsi, pour des entreprises, je réalise des pralines blanches sur lesquelles, avec un autre chocolat, j’inscris par exemple le logo ou les initiales de la société ».

> Notre experte a testé pour vous les chocolats blancs : voici les résultats.

> Cette professionnelle confectionne ses propres pralines, dont quelques-unes très originales, comme ses œufs de Pâques aux vers !