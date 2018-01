Le département d’Etat a approuvé vendredi la possible vente de ces 34 chasseurs F-35 Lightning II du groupe Lockheed Martin Corp à la Belgique pour un montant potentiel de 6,53 milliards de dollars (environ 5,355 milliards d’euros) – supérieur à l’estimation initiale du coût du remplacement des 54 actuels F-16, que le gouvernement belge a fixé à environ 3,6 milliards d’euros.

Il faut toutefois ajouter à ce montant 1,2 milliard d’euros de frais de fonctionnement lors des premières années qui suivront la mise en service de nouveaux appareils, a précisé lundi l’entourage du ministre de la Défense, Steven Vandeput, qui avait jugé dimanche le montant mentionné par Washington de « prématuré ».

Selon defense-aerospace.com, c’est la perpective du « shutdow » qui pourrait avoir précipité l’annonce faite jeudi par l’agence américaine de coopération militaire (DSCA), dépendant du Pentagone. Elle est contrainte de notifier au prélable toute vente de matériel militaire américain selon la procédure dite FMS (« Foreign Military Sales ») au Congrès, qui a le pouvoir de s’y opposer.

En raison du « shutdown », entré en vigueur samedi à 00h00 (06h00 HB), la DSCA a mis la clé sous le paillasson et son site internet mis en veilleuse. C’est la raison pour laquelle la notification est datée du 18 janvier alors que Lockheed et la DCSA auraient espéré taire le prix du F-35 jusqu’au 14 février, date de remise des dernières offres (les « Best and Final Offers », ou BAFO en jargon) au ministère belge de la Défense, souligne le sité spécialisé.