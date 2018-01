«Si on doit reprendre des missions des militaires, des choix devront être opérés», déclare le SLFP Police

Le Premier ministre Charles Michel a notamment indiqué que les militaires resteraient en rue de façon proportionnelle. « Nous allons en tout cas devoir reprendre des missions dévolues actuellement à l’armée, que le retrait soit progressif ou pas. Et ce, alors qu’il nous manque déjà 10 % d’équivalents temps plein pour nos propres missions. En outre, certains événements ou lieux restent eux en niveau 3. La charge de travail sera donc importante. Des choix devront être opérés », souligne le président du syndicat policier.

Concernant les gardiens de sécurité privés, M. Gilles ajoute qu’après des débuts quelque peu contestés, leur intervention est désormais bien acceptée par la population. Ne plus contraindre les organisateurs d’événements privés à y recourir et à faire réaliser une analyse de risque pourrait constituer un pas en arrière en termes de sécurité, selon le syndicaliste.

La demande en agents de sécurité privés avait déjà baissé, de nombreuses sociétés ayant anticipé l’annonce faite lundi, affirme de son côté la fédération sectorielle des entreprises de gardiennage (APEG).

« Un retour au core business pour les militaires »

L’abaissement du niveau de la menace terroriste de 3 à 2 annoncé lundi devrait entraîner une réduction drastique du nombre de militaires en rue, bien que le Premier ministre Charles Michel soit resté évasif sur son ampleur. Cela permettra en tout cas à l’armée d’à nouveau se concentrer sur sa mission de base, à savoir s’entraîner en vue de missions à l’étranger, réagit le Syndicat libre de la Fonction publique (SLFP) Défense.

« Depuis que le gouvernement fédéral a décidé en janvier 2015 de déployer des militaires, bon nombre de nos collègues ont passé la majeure partie de leur temps dans les rues belges », rappelle le syndicat dans un communiqué. « Ils y vivaient comme dans une opération à l’étranger : ils n’étaient pas autorisés à rentrer chez eux, mais dormaient dans les casernes ou les aéroports. »

Ils ont dès lors moins eu la possibilité de s’entraîner pour les opérations à l’étranger, « avec toutes les conséquences pour leur préparation et leurs compétences », souligne le SLFP.

« Les missions à l’étranger – dont les déploiements pour des opérations de l’UE ou de l’Otan – sont notre véritable core business et un outil pour stimuler la motivation. Elles offrent une image internationale plus crédible et constituent une partie significative du métier de militaire », réagit le président du SLFP Défense Edwin Lauwereins, qui souligne que beaucoup de jeunes recrues n’ont connu que cette opération depuis leur engagement.