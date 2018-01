De Bruyne prolonge à Manchester City avec, à la clé, un contrat en or

Kevin De Bruyne a prolongé jusqu’en 2023 son bail à l’Etihad Stadium, avec à la clé, un salaire brut de plus de 300.000 euros par semaine.

Après Fernandinho (jusqu’en 2020), Otamendi (jusqu’en 2022) et Silva (jusqu’en 2020), c’est donc au tour du Belge de prolonger son contrat à Manchester City.

De Bruyne, 26 ans, est arrivé en 2015 à Manchester City, en provenance de Wolfsburg. Sous le maillot des Citizens, il a joué 122 rencontres, marqué 31 buts et délivré 38 assists.

Cette saison, le Diable rouge est un élément clé de l’effectif de Pep Guardiola, qui domine la Premier League. En 32 rencontres, toutes compétitions confondues, il a marqué 8 buts et délivré 13 passes décisives.

« Je suis très heureux d’avoir signé ce nouveau contrat », a commenté De Bruyne. « Comme je l’ai déjà dit, mon intention a toujours été de rester à City, où je me sens comme à la maison depuis mon premier jour. Non seulement nous gagnons, mais en plus nous développons un grand football. C’est un plaisir d’en faire partie et je suis vraiment excité par ce que nous pouvons réaliser dans les années à venir. »

Avec les Citizens, De Bruyne a remporté la Coupe de la Ligue 2016 et atteint les demi-finales de la Ligue des Champions la même année.