Un membre d'équipage d'un cargo tombé dans l'Escaut secouru par hélicoptère

La 40e escadrille de Coxyde a été appelée pour une opération de sauvetage aux alentours de midi. Un membre de l’équipage d’un cargo était tombé dans l’eau alors que le bateau stationnait le long de l’Escaut. La victime a été emmenée à l’hôpital Sint-Jan de Bruges. Aucune information sur son état n’a été communiquée.

L’année dernière, 107 opérations de sauvetage ont été menées par le Seaking et les NH90. Les quatre hélicoptères NH90 sont temporairement indisponibles pour maintenance. A partir de mi-février, un autre NH90 sera mis à disposition pour les sauvetages en mer, suivi d’un second en mars. La 40e escadrille utilise actuellement pour les opérations de recherche et de sauvetage trois Sea King ainsi que des renforts de pays voisins, avait annoncé la Défense la semaine dernière.