Il étrangle son ex à Roux: le parquet requiert 20 ans de prison, la défense conteste la préméditation et plaide la clémence

Selon le ministère public, l’étranglement ne s’est pas réalisé sur un coup de sang, par un homme alcoolisé et sous médicaments, mais par un auteur qui avait mûrement réfléchi son geste et qui a élaboré un stratagème pour tenter de camoufler son crime. Le 26 décembre, Céline Steelandt avait annoncé qu’elle le quittait pour un autre, un homme qu’il avait déjà tenté d’écarter de sa compagne quelques semaines plus tôt. « Le 27 décembre, elle a signé son arrêt de mort en découchant », a déclaré le parquet. « Dès cet instant, il a décidé de passer à l’acte. Il avait fait de Céline sa chose et il ne supportait pas qu’elle ne soit plus à lui. Aux enquêteurs, il a d’ailleurs déclaré que si elle ne faisait pas sa vie avec lui, qu’elle ne la ferait pas avec un autre ».

Le parquet a décrit tous les éléments mis en place par le prévenu pour se couvrir et tenter de faire croire à une mort accidentelle. La nuit des faits, il a attendu que la victime rentre et s’endorme pour fouiller dans son GSM. Il a ainsi découvert les SMS échangés entre Céline Steelandt et son nouvel amant. « Il a ensuite utilisé ce GSM pour communiquer avec son rival, en se faisant passer pour la victime. Il lui a inventé des idées noires, afin de coller avec un scénario de suicide », précise le parquet. « Après le dernier SMS, il l’a surprise dans son sommeil pour l’étrangler en la tenant avec un foulard et en appuyant sur les voies respiratoires, afin de ne pas laisser de traces ».

Après le crime, Hanotiaux a consommé de l’alcool et des médicaments avant de s’endormir. Et selon le parquet, il a envoyé un SMS à la défunte, dès son réveil, lui déclarant : « putain, ouvre la porte, je pars, t’inquiète ». Par la suite, il a fait appel au voisin pour venir l’aider, affirmant que sa compagne était enfermée dans sa chambre. Il a ensuite feint d’être bouleversé par le décès et s’est montré très collaborant avec les policiers.

Pour le ministère public, Christophe Hanotiaux a voulu laver une blessure d’orgueil et a tué, avec préméditation, celle qui ne voulait plus être sa chose. La magistrate a précisé qu’avant l’annulation de la loi pot pourri, elle aurait requis une peine de 25 à 30 ans de prison mais qu’afin de ne pas demander une peine illégale, elle a sollicité le maximum actuel, à savoir 20 ans de prison.

La défense conteste la préméditation et plaide la clémence

Le tribunal correctionnel de Charleroi a entendu la défense, lundi soir, dans le dossier d’assassinat à charge de Christophe Hanotiaux. Me Gras a contesté la préméditation, décrivant son client comme un homme non-violent et calme qui était désemparé en apprenant que la victime le quittait.

Me Gras, conseil du prévenu, a déploré le «Hanotiaux bashing» qui consiste à décrire son client comme un calculateur froid qui a préparé son geste. «Au contraire, l’expert le décrit comme un homme calme, non-violent, sans risque de passer à l’acte. Il a juste un problème : sa dépendance à l’alcool. Ce jour-là, il a bu et pris des médicaments. Mais on ne peut pas dire avec certitude ce qui a déclenché le processus criminel. Une chose est sûre : il n’y a pas eu de réflexion préalable. Rien ne démontre que les SMS envoyés à l’amant l’ont été avant le décès de la victime pour faire croire à d’éventuelles idées noires.»

Selon l’avocat, une arme chargée se trouvait dans l’habitation mais n’a pourtant pas été utilisée par le prévenu. «On le décrit machiavélique, mais si c’était le cas, son plan était vraiment foireux», a ajouté Me Gras qui a relevé l’absence de casier judiciaire de son client et ses regrets sincères. Au terme de sa plaidoirie, le conseil a sollicité une «peine juste, modérée et compréhensible» lui permettant une réinsertion dans le futur.