Suspecté jadis d’être le dépeceur de Mons, ce criminel jamais identifié qui a tué cinq femmes à Mons dans les années 90, Léopold B. dit « le Gitan » risque une peine de cinq ans de prison devant le tribunal correctionnel de Tournai. Lui et sa compagne sont poursuivis pour séquestration, traitements inhumains et dégradants, coups et blessures sur quatre personnes vulnérables. Les faits ont eu lieu à Comines. Le jugement est attendu le 5 février.