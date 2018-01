Au coeur des lieux préférés de Johnny Hallyday à Saint-Barthélemy: «Ils vivaient ici comme tout le monde» (vidéo)

« Il allait partout sur l’île ». De bars en restaurants ou en supermarchés, Johnny Hallyday vivait ici comme tout le monde. Ces lieux, l’idole les connaissait depuis… des décennies. Car s’il s’est installé en famille à Saint-Barth’ il y a 10 ans, déjà dans les années 70 il avait découvert l’île et certains spots qu’il n’allait jamais oublier. Le reportage de notre envoyée spéciale à Saint-Barthélemy .

Certains ici s’étonnent d’avoir vu Johnny pousser le caddie familial dans un supermarché ! Mais de l’avis de beaucoup d’habitants de la petite île de Saint-Barthélemy (24 km²), Johnny allait et venait partout, « comme n’importe qui d’autre ». Des spots les plus huppés aux endroits les plus abordables, le rockeur ne faisait pas la différence.

Le bar « Select », une vieille histoire…

Le bar de l’oubli, un de ses endroits préférés.

Au « Petit Deauville », ce parfum était sa saveur préférée.

Un mec simple qui accompagnait son épouse pour un peu de shopping ménager, nous raconte-t-on.

Le « Jojo Burger » à côté de sa tombe : rien à voir avec lui et ça l’amusait !

Quant à l’American Gourmet : « C’est Johnny qui a trouvé ce spot » !

