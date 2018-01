Attention: les voleurs utilisent cette nouvelle astuce pour savoir s'il y a quelqu'un dans votre maison!

À Meise, au nord de Bruxelles, la police est sur ses gardes depuis que plusieurs habitants ont retrouvé du papier collant noir sur le bouton de leur sonnette, relatent nos confrères du journal Het Laatste Nieuws. Si dans un premier temps, les agents pensaient simplement avoir affaire à des blagues d’enfants, il apparaît désormais que ces bandes autocollantes ont été laissées intentionnellement sur les boutons de sonnette… par des cambrioleurs.

En plaçant cet adhésif, les dispositifs se bloquent et se mettent à sonner non-stop. Une fois le papier collant placé, les cambrioleurs repassent, avec leur voiture, quelques minutes plus tard. Si l’adhésif est encore collé sur le bouton, c’est un signe pour eux qu’il n’y a personne à l’intérieur et qu’ils peuvent commencer leurs méfaits. La police de la zone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel et Meise) surveille actuellement de très près ce nouveau phénomène.