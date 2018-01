Cette fois, c’est plus qu’un exploit que nous a sorti Elise Mertens. C’est une vraie démonstration de tennis, de force mentale et d’un énorme talent, tout simplement ! Car personne, sauf peut-être les fans belges présents dans la Rod Laver Arena, n’avait trop parié sur les chances « d’une bonne petite joueuse belge qui devait bien être contente d’avoir déjà atteint les quarts pour son tout premier Open d’Australie… »

Surtout face à Elina Svitolina, 4 e mondiale, la joueuse ayant remporté le plus de tournois en 2017 (5) et certainement la plus expérimentée des deux.

Mais Elise Mertens a abordé ce quart de finale comme il le fallait. Sans se mettre la pression du résultat comme lui demande Robbe Ceyssens, son jeune coach et fiancé.

Il n’y a d’ailleurs pas eu de round d’observation dans ce duel entre l’ex-élève de Justine Henin et l’actuelle élève de Kim Clijsters.

D’emblée, chacune des joueuses s’offrait une balle de break sur le service de l’autre, mais à 2-1, c’est bien Elise Mertens qui prenait une première fois les commandes de la rencontre avec un jeu blanc sur le service de l’Ukrainienne, s’il vous plaît ! 3-1 après 18 minutes. Le ton était donné, mais on était encore très loin de s’imaginer que moins de 55 minutes plus tard, c’est bien Elise Mertens qui allait bondir de joie, comme un kangourou, sur la Rod Laver Arena. Pourtant le score prenait des allures d’inévitable : 3-1 puis déjà 5-2. Svitolina eut encore un petit sursaut de fierté et d’abnégation pour revenir à 5-4, mais après, il n’y en a plus eu que pour la Belge qui inscrivait, sept, oui sept jeux d’affilée pour l’emporter, dans la sidération générale, 6-4, 6-0 en 1h13 !

Elise Mertens devient la 5 e joueuse belge à rejoindre les demi-finales d’un Grand Chelem après Justine Henin, Kim Clijsters, Yanina Wickmayer et Kirsten Flipkens, la dernière en date jusque-là (c’était à Wimbledon, en 2013).

Elle aligne ainsi son 12 e succès d’affilée, est aussi assurée de faire un bond minimum 17 places à la WTA pour atterrir pour la toute première fois, et déjà, dans le top 20 mondial (20 e ) !

Et ici à Melbourne. Elle attend maintenant le nom de son adversaire qui sera soit la Danoise Wozniacki, 2 e mondiale, soit l’Espagnole Suarez-Navarro (39 e ). Les deux joueuses doivent encore se défier ce mardi, dans la soirée à Melbourne (vers 12-13h en Belgique).

Que peut-on encore espérer de Elise Mertens ? Eh bien tout, après une démonstration pareille face à la 4 e mondiale ! Même si, la pression inévitable d’un événement pareil va maintenant peser sur ses épaules. Mais, une fois de plus, elle n’aura rien à perdre, et depuis le début de l’année, elle a plutôt montré qu’elle avait la tête très solide et le tennis aussi !

« Je ne sais pas trop quoi dire tellement j’ai plein de sensations en moi pour l’instant », commente la Limbourgeoise. « J’étais un peu stressée au début du match, mais je me suis concentrée pour être très agressive sur le court, la faire bouger et aller quelques fois au filet : c’était la tactique de mon coach (elle sourit) et tout le mérite lui revient pour ça… C’est un super moment. Kim m’a envoyé un message après mon match contre Martic et avant celui-ci. Elle était aussi stressée que moi, je pense… Merci à elle, c’est super de l’avoir à mes côtés. J’espère pouvoir suivre un peu sa trace… »

Pour l’instant, c’est parfait. Kim était encore demi-finaliste, ici, en 2012, mais avait surtout gagné le tournoi en 2011, comme Justine en 2004. Tous les sept ans, il se passe quelque chose d’énorme pour la Belgique à Melbourne…