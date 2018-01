La numéro un belge Elise Mertens a battu mardi à Melbourne la 4e tête de série de l’Open d’Australie et 4e joueuse mondiale, l’Ukrainienne Elina Svitolina. La Limbourgeoise de 22 ans, 37e joueuse mondiale, s’est ainsi qualifiée sans trembler pour les demi-finales de cette première levée du Grand Chelem de la saison: 6-4 6-0 en un peu moins d’1h15.

Après la rencontre, elle s’est exprimée en anglais sur le court de la Rod Laver Arena pour faire part de toute sa joie.

"I'm without words, I don't know what to say... I gave it all today."@elise_mertens goes on! She's the first 🇧🇪 to make an #AusOpen SF since @Clijsterskim in 2012. pic.twitter.com/ckDSeFCaP5