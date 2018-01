Le groupe de distribution Carrefour a annoncé mardi 2.400 suppressions de postes en France via un plan de départs volontaires. L’enseigne évoque également une réduction des coûts de 2 milliards d’euros dès 2020 «en année pleine».

Carrefour veut parallèlement accélérer son développement dans le bio et le commerce en ligne et de proximité.

Carrefour s’est fixé un objectif de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans le commerce en ligne alimentaire et une part de marché supérieure à 20% en France d’ici à 2022, précise-t-il dans son communiqué. Carrefour veut également presque quadrupler son chiffre d’affaires dans le bio à 5 milliards d’euros en 2022, et ouvrir au moins 2.000 magasins de proximité dans les cinq prochaines années.

Conseil d’entreprise jeudi en Belgique

Carrefour ne précise toutefois pas les conséquences qu’une telle rationalisation pourrait avoir en Belgique. On sait qu’un conseil d’entreprise est prévu ce jeudi à 14h30 au siège de Carrefour Belgique à Evere.

Afin «de gagner en productivité et en compétitivité», l’enseigne annonce également une réduction des coûts de 2 milliards d’euros dès 2020 «en année pleine». Parallèlement, une enveloppe annuelle d’investissements de 2 milliards d’euros est prévue dès 2018.

Au niveau immobilier, Carrefour veut céder dans les trois prochaines années 500 millions d’euros «d’actifs non stratégiques.»

2000 magasins de proximité en 5 ans

Carrefour mise en outre sur les «supermarchés et magasins de proximité». Au moins 2.000 magasins de proximité seront ainsi ouverts dans les cinq prochaines années alors que le groupe entend investir «fortement les grandes métropoles européennes».

L’enseigne investira 2,8 milliards d’euros sur cinq ans, «soit six fois plus que les investissements actuellement consentis» et ce, afin de «changer de dimension sur le numérique et l’omnicanal». Carrefour se fixe pour ambition de devenir un acteur incontournable de l’e-commerce alimentaire, avec 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires et une part de marché de l’e-commerce alimentaire supérieure à 20% en France d’ici 2022.

Enfin, l’ambition du groupe porte également sur les produits frais traditionnels et sur les produits bio pour lesquels il veut passer de 1,3 à 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2022.