Les parents de la maison de l'horreur voulaient un quatorzième enfant: "Ils pensaient que tout le monde serait fasciné par leur vie"

Le frère de Louise Turpin s’est exprimé dans les colonnes du journal britannique Sunday Mirror. Il a expliqué comment sa sœur et son mari, les parents californiens de la maison de l’horreur qui sont poursuivis pour de nombreux chefs d’accusation dont torture et séquestration, voulaient devenir célèbres grâce à leurs enfants : « Selon elle, ils étaient parfaits pour passer dans l’émission de téléréalité « Kate Plus 8 » », a-t-il expliqué. Cette émission est consacrée depuis 2007 à une famille qui compte de nombreux enfants et connaît un succès fou outre-Atlantique.

« Ils pensaient que tout le monde serait fasciné par leur vie. C’est pour cela qu’ils avaient déménagé en Californie, pour être plus près de Hollywood. Ils ne parlaient que d’eux, pas de leurs enfants, leur objectif était de devenir millionnaire ». Selon Billy, ils envisageaient même de faire un nouvel enfant.

Mais cela n’arrivera probablement jamais. La semaine dernière, le monde entier découvrait en effet l’enfer que les parents faisaient vivre à leurs enfants depuis des années : « Ce sont des monstres », a expliqué Billy, qui espère qu’ils ne seront plus jamais libres. « Et si on les condamne à mort, je ne serai pas triste. Ce qu’ils ont fait à leurs enfants est impardonnable. Au tribunal, ma sœur était même en train de rire lorsqu’on lui lisait ce qu’on lui reprochait. J’ai honte d’être son frère. Pour moi, elle est morte », a-t-il conclu.

Ce week-end, David et Louise Turpin ont plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation dont torture et séquestration. Leurs enfants, âgés de 2 à 29 ans, avaient été retrouvés pour certains enchaînés à un lit, dans des conditions d’extrême saleté et de malnutrition sévère. C’est l’une des filles, âgée de 17 ans, qui a donné l’alerte après avoir échappé à la surveillance des parents geôliers.