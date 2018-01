Le budget 2018 a été approuvé à Soumagne

Après avoir été recalé en décembre dernier, en raison du vote négatif de la bourgmestre et des membres du conseil qui la suivent, le budget 2018 de la commune de Soumagne a finalement été approuvé lundi soir, a indiqué Benjamin Houet, chef du groupe MR au conseil communal.

À Soumagne, la majorité communale PS-cdH a éclaté il y a plusieurs mois. Depuis lors, la bourgmestre, Chantal Daniel, siège comme indépendante et est soutenue par quelques conseillers PS et cdH. Réunis sous l’appellation ICI Soumagne, ils ont voté contre le budget 2018 en décembre dernier. La bourgmestre reprochait au collège le maigre boni de l’ordre de 11.000 euros, d’avoir raboté des articles budgétaires de fonctionnement et le poste formation du personnel, d’avoir retardé les engagements prévus afin d’équilibrer le budget, de ne pas avoir anticipé certaines dépenses…

Le MR, dans l’opposition, avait également voté contre le budget en décembre mais s’était dit prêt à faire évoluer son vote vers l’abstention, à la suite de la commission du budget qui s’est tenue le 8 janvier, si les membres PS non-dissidents constituant le collège faisaient preuve d’ouverture vis-à-vis des modifications souhaitées. « Il y a eu une importante modification, à savoir la suppression de la taxe séjour. Il y a également eu différents engagements, notamment quant à la mise en œuvre d’un plan stratégique transversal. On constate une ouverture en vue d’aller vers une gestion plus professionnelle de la commune », a précisé lundi soir Benjamin Houet, à l’issue du vote du budget 2018.

Le MR s’est donc abstenu lors du conseil communal de ce lundi soir, tout comme le groupe de la bourgmestre « bien qu’il n’y ait pas eu de modifications vis-à-vis de ses propositions », a souligné le libéral. Ce qui a ainsi permis au budget 2018 présenté par le collège d’être approuvé.

La délégation syndicale CGSP au sein de l’administration communale avait déposé un préavis de grève à l’issue du conseil communal de décembre et précisé qu’il serait mis en œuvre si le budget n’était pas voté d’ici février. Préavis qui peut, dès lors, être levé.