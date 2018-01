Le tweet de Melania Trump qui humilie son mari (photo)

Melania Trump, à en croire les déclarations de son entourage, et aussi le livre récemment sorti « Fire and fury » n’avait pas la moindre envie de devenir « first lady ». N’empêche, elle a voulu marquer le coup de cette année passée à la Maison blanche. Elle a en effet envoyé un tweet. Mais il est apparu assez étonnant aux yeux de chacun.

This has been a year filled with many wonderful moments. I’ve enjoyed the people I’ve been lucky enough to meet throughout our great country & the world! 🇺🇸 pic.twitter.com/MMRi72ENd0 — Melania Trump (@FLOTUS) 20 janvier 2018

«Ce fut une année remplie de tant de moments merveilleux. J'ai eu du plaisir avec les gens que j'ai eu suffisamment de chance de rencontrer à travers notre pays et le monde!», a écrit Melania.

Pas une seule allusion à son mari.

Même la photo choisie : elle, le jour de l’investiture, lorsqu’elle arrive au bras d’un militaire. Elle aurait pu choisir une photo en compagnie de son mari, comme l’ont fait remarquer de nombreux médias américains.

Alors que les rumeurs d’une liaison avec une actrice porno ont resurgi ces derniers jours, certains pensent que Melani a pu vouloir se venger en ignorant son mari.