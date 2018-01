Vidéo: le moment où les parents Turpin sont arrêtés par la police et où certains enfants sortent de la maison de l'horreur

Pour la première fois, des images de l’arrestation des parents Turpin, arrêtés pour avoir séquestré leurs treize enfants durant des années, sont apparues sur la toile. On peut voir David et sa femme Louise quitter le domicile, emmenés par des policiers.

Sur cette courte vidéo, publiée par le quotidien britannique The Mirror, on distingue également plusieurs des enfants sortir en courant de la maison pour se réfugier auprès des policiers.

Les enfants, âgés de 2 à 29 ans, ont été retrouvés pour certains enchaînés à un lit, dans des conditions d’extrême saleté et de malnutrition sévère. C’est l’une des filles, âgée de 17 ans, qui a donné l’alerte après avoir échappé à la surveillance des parents geôliers.

David et Louise Turpin, âgés respectivement de 57 et 49 ans, sont visés par douze chefs d’accusation de torture --l’enfant de deux ans n’aurait pas été torturé et était bien nourri- –, douze de séquestration, sept de maltraitance d’un adulte à charge et six de maltraitance ou négligence d’enfant.