Serveur, footballeur, acteur de films pornos gays, cuisinier: les 1.001 vies de Jonathan De Falco

Jonathan a été serveur à Tubize, joueur de foot au RWDM et à l’OHL, acteur porno, designer de lingerie masculine, organisateur de soirées. Mais il est revenu à ses premières amours: le monde de la restauration. Il est aujourd’hui cuisinier dans une résidence pour seniors.

Jonathan De Falco, que devenez-vous ?

Je suis sous-chef de cuisine, dans une résidence avec, d’une part, un immeuble pour des couples valides et, d’autre part, un bloc de deux étages avec des personnes âgées valides et d’autres moins. Il s’agit d’un restaurant brasserie qui est ouvert tous les jours à midi aux résidents ou aux personnes venant de l’extérieur, sous réservation. On y mange très bien. J’ai été le premier engagé... c’était en juin 2015.

Vous avez été footballeur. Vous avez même gagné votre vie grâce à ce sport. À l’OHL, notamment. Vous avez terminé votre carrière au RC Malines, en 2011...

Oui, à la suite de plusieurs blessures.

Et il y a eu votre coming out qui a fait le tour du monde. Car vous annonciez, de plus, que vous vous lanciez dans le porno gay !

Cela n’a duré qu’un an mais les gens ne se souviennent que de cela. Cela ne me gêne pas. J’ai reçu beaucoup de sollicitations d’interview. J’en ai profité, c’est vrai mais cela m’a fatigué, car j’avais beau donner de nouvelles infos, on revenait toujours sur la même chose.

> Retrouvez ici son interview complète.