Liège : Grève et manifestation le 25 janvier au CHR de la Citadelle

La tension reste vive au CHR de la Citadelle à Liège depuis l’annonce du budget 2018 voté par le conseil d’administration. Le front commun syndical refuse les mesures d’économies sur le personnel. Un personnel qui sera en grève ce jeudi, jour de négociations entre la direction et les syndicats, et qui manifestera au centre de Liège pour aller à la rencontre du bourgmestre, Willy Demeyer.

Nouvelle étape dans les négociations entre la direction du Centre hospitalier régional de la Citadelle à Liège et le front commun syndical concernant le plan d’économies décidé par le conseil d’administration pour l’année 2018. Des négociations qui ont débuté le 12 janvier dernier et que la direction a accepté de prolonger jusqu’au 28 février prochain. Les syndicats ont refusé en bloc les économies sur le personnel, à savoir la suppression de 35 équivalents temps plein, la diminution éventuelle de la partie variable de la prime de fin d’année en fonction des résultats et surtout, la suppression de la prime de 11 % pour le personnel soignant qui ne réalise plus de prestations inconfortables. Ce personnel recevra toujours une prime mais uniquement en fonction des heures inconfortables réellement prestées. Avec une particularité pour le bloc opératoire, l’imagerie médicale et le brancardage, voire peut-être la stérilisation et la coronarographie qui recevraient une prime de 5 % sur le salaire brut et des suppléments pour les heures inconfortables prestées.

Une nouvelle réunion direction-syndicats est prévue ce jeudi à 14h. Le personnel du CHR de la Citadelle sera en grève ce jeudi, tout comme le personnel de l’intercommunale ISOsL, sur toutes ses implantations, par solidarité. Un personnel qui se rassemblera dès 8h dans le hall d’entrée de l’hôpital avant de partir en cortège à 10h vers le centre-ville pour sensibiliser l’opinion publique et mettre le monde politique face à ses responsabilités. Le cortège empruntera les rues Montagne Sainte-Walburge et de Bruxelles puis la Place Saint-Lambert et la Place du Marché où il se rassemblera devant le Perron. Une délégation du front commun syndical devrait rencontrer le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, car la Ville de Liège est une des 16 communes associées. .

« C’est le politique qui vote les décisions au conseil d’administration du CHR de la Citadelle. Nous estimons que les économies ne doivent pas être supportées une nouvelle fois par les travailleurs. On en demande toujours plus au personnel et plus vite avec moins... alors qu’il est confronté à des patients qui présentent des pathologies de plus en plus lourdes, patients auxquels on demande aussi de contribuer davantage au financement de l’hôpital. Nous disons « non » au Crowfunding. Il y a d’autres pistes à explorer ! », indique Lina Cloostermans, secrétaire permanente CSC Services Publics.