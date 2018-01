Herstal: les négociations avancent à Truflo-Rona!

En octobre dernier, la société IMI Truflo-Rona, antenne belge d’une multinationale britannique, spécialisée dans les vannes pour l’industrie pétrochimique, a annoncé la fermeture de l’usine des Hauts-Sarts et a lancé la procédure Renault. La phase 1 est terminée. En avant pour la phase 2 !

Etablie à Herstal dans le zoning industriel des Hauts-Sarts depuis 1956, IMI Truflo enregistre toujours un excellent carnet de commandes et la conjoncture est très porteuse dans ce secteur d’activité.

Mais la direction de la multinationale britannique a décidé de délocaliser son antenne belge en Italie. La procédure Renault a été lancée en octobre dernier.

Les travailleurs avaient bloqué l’expédition de pièces mais la direction avait récupéré, en pleine nuit début décembre dernier, une commande importante. Depuis lors, l’usine est occupée 24h sur 24 par les ouvriers.

Un préaccord entre la direction et les syndicats est finalement intervenu vendredi dernier sur la phase 1 du plan Renault. La direction a accepté de verser une prime extralégale aux travailleurs, en plus de ce qui est prévu par la loi. Ce préaccord a directement été présenté à 60 travailleurs présents vendredi soir qui l’ont accepté à l’unanimité. La phase 1 du plan Renault est donc terminée. Direction et syndicats de Truflo-Rona se sont retrouvés lundi soir.

Voici ce qui en est ressorti.

