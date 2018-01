Il mange des sushis tous les jours et se plaint de douleurs à l'estomac: les médecins découvrent qu'il a été infecté par un ver parasite… d'1,70 mètre! (photos)

Peut-on manger du poisson cru tous les jours ? Fortement déconseillé comme pratique, ce patient de l’hôpital de Fresno en Californie (Etats-Unis) peut, lui, vous donner un conseil encore plus avisé : il vaut mieux éviter. Car après avoir mangé quotidiennement des sushis pendant un long moment, l’homme a commencé à souffrir de douleurs insupportables à l’estomac et de diarrhées sanglantes. C’est justement dans ses selles qu’il fera une étonnante et horrifiante découverte : une sorte de fil aussi long que bizarre. Par peur, il décide donc de se rendre aux urgences où les médecins ont découvert la véritable nature de ses maux d’estomac.

Car ce long « fil » qu’il avait apporté dans un sac était en vérité des anneaux d’un ver d’1 mètre 70 présent à cause d’une consommation très fréquente de sushis. C’est ce qu’a expliqué l’un des urgentistes sur un podcast de This Won’t Hurt a Bit. Car ce ver parasite, scientifiquement appelé helminthe, peut atteindre cette taille si particulière à cause d’une forte consommation d’eau infectée. Mais puisque le patient n’avait pas voyagé récemment, c’est dans l’impressionnante quantité de sushi que le malade mangeait que réside l’explication. Celui-ci a finalement pu quitter les urgences avec un traitement vermifuge.

Comme le précise France Info, certains types de poissons consommés en Amérique du Nord sont susceptibles d’être porteurs de larves de vers infectieux. En milieu naturel, ils peuvent notamment être présents dans des saumons ou des carpes et mesurer plusieurs mètres.