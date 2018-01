Des pistes à l'étranger pour la reprise du site de Caterpillar

Plusieurs acteurs wallons travaillent activement à la reconversion du site de Caterpillar. La joint-venture créée par la Sogepa et Igretec – une première en Wallonie – en est la dernière illustration. Et le site suscite visiblement des convoitises puisque quinze marques d’intérêt spontanées ont été reçues. Le site de Caterpillar se fait connaître bien au-delà de nos frontières, en Chine notamment.

Quel avenir pour le site de Caterpillar et ses 93 hectares ? Pour l’heure, il est impossible d’y répondre. Nos confrères du journal l’Echo évoquaient samedi une quinzaine de marques d’intérêt émises pour le site. « Il s’agit de prises de contact, de discussions. Et certains prétendants n’ont pas la taille pour occuper un site d’une telle ampleur », tempère la cellule Catch, qui travaille activement sur le dossier, en bonne intelligence avec différents partenaires, comme l’Agence wallonne des exportations et des investissements étrangers (Awex).

L’Awex et la cellule Catch travaillent d’arrache-pied pour trouver un candidat à la mesure du site. D’ailleurs, il nous revient que l’équipe de la cellule Catch, avec Thomas Dermine à sa tête, effectue de nombreux voyages à l’étranger « au-delà des frontières européennes. » Et notamment en Chine, où se trouveraient plusieurs repreneurs potentiels.