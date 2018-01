Il n’y a pas de mot pour décrire la scène qui s’est passée à Xuanwei en Chine. C’est là-bas que, le 15 janvier dernier, un père de famille a pris la décision de jeter dans une benne à ordure le bébé qu’il venait d’avoir deux heures plus tôt.

Il a donc mis sa petite fille dans un sac en papier avant de se diriger vers la poubelle et de la jeter dedans comme si de rien n’était. Quelques minutes plus tard, c’est une dame âgée qui passait par là qui a trouvé le bébé. Le cordon ombilical toujours attaché, son visage et ses lèvres étaient devenus violets à cause du froid rapporte le Yunnan Daily.

Les personnes qui ont fait la terrible découverte ont rapidement appelé une ambulance pour que le nouveau-né puisse être transporté à l’hôpital pour être soigné. Très vite, des vidéos ont été publiées sur la toile dans lesquelles on peut voir le père commettre son terrible geste.

L’homme ainsi que sa compagne ont rapidement été identifiés et retrouvés par les policiers de Shuang Long. Monsieur Li et Madame Lai n’étaient pas mariés mais avaient découvert ce jour-là que la jeune femme était enceinte de huit mois. Une grosse qu’elle ignorait totalement. Alors après la naissance de sa petite fille, ils ont pris la décision de s’en débarrasser car ils pensaient qu’elle était « incurable » après avoir remarqué qu’elle était devenue verte-violette.

M. Li a été arrêté et détenu pour avoir violé la loi pénale chinoise. Mme Lai a, elle, été libérée sous caution. L’hôpital du Peuple Xuanwei a de son côté confirmé à la police que le bébé était en bonne santé et qu’il avait été transféré dans un centre communautaire.