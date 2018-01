La chaussée de Ghislenghien fermée pendant 4 mois

Le 17 janvier dernier, la Région wallonne a effectué des sondages sur la RN 57 à hauteur de la chaussée de Ghislenghien, dans l’entité de Silly. Ceux-ci ont mis en évidence que des travaux de réfections s’avéraient nécessaires.

Le chantier, confié à l’entreprise Viabuild, débutera à la fin du mois de janvier, et durera 4 mois. Celui-ci s’étendra du carrefour de la rue Mauvinage à celui du Noir Jambon.

Afin de préserver la tranquillité des villages de l’entité, la commune, en concertation avec la police et Viabuild, va mettre en place un plan de déviation.

Deux itinéraires sont prévus, afin de diluer le trafic.

Le premier fait éviter la chaussée aux conducteurs, via la rue de Mauvinage, puis celle de Silly, en direction de Thoricourt. La déviation emprunte ensuite rue noir Jambon afin de rejoindre la RN 57 au-delà de Ghislenghien.

Le second débute à la sortie de Gages (entité de Brugelette) ; les automobilistes emprunteront la rue de la Dendrelette, et traverseront Fouleng avant de rejoindre la rue Noir Jambon et le premier parcours au carrefour de l’Oberbayern.

Les autorités communales de Silly distribueront dès demain un toute-boites reprenant ces informations, ainsi qu’un plan des deux itinéraires alternatifs.