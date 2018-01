Trois cents kilos de haschich à destination de la Belgique interceptés en Espagne

Rédaction en ligne

Une opération conjointe de la division stupéfiants de la police judiciaire fédérale de Bruxelles et de la police nationale espagnole menée vendredi et samedi a mené à la saisie de 300 kilos de haschich à Huelva (Andalousie). L’action visait à démanteler une organisation criminelle spécialisée dans le trafic international de cannabis en provenance du Maroc, et tendant à s’étendre en Belgique.