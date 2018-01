Pourquoi la couverture du magazine Cosmopolitain de février sera unique en Afrique du Sud (Photo)

C’est une première dans l’histoire du célèbre magazine féminin Cosmopolitain. En février prochain, l’édition sud-africaine du mensuel mettra en avant Laverne Cox, l’actrice de la série « Orange is the new black ». En quoi est-ce une première ? Tout simplement car c’est la première fois qu’une personne transgenre sera mise à l’honneur de la sorte.

L’actrice de 45 ans a dévoilé, sur son compte Instagram, la couverture du magazine qui débarquera en kiosque d’ici quelques jours. Sa photo est surmontée d’un grand hashtag « Dites oui à l’amour ». Un message de tolérance qui a rendu très fière la comédienne.