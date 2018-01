« Il y a 17 personnes prises en charge pour des blessures, parmi lesquelles 14 qui ont été blessées par balle », a déclaré Matt Bevin, le gouverneur de cet Etat situé à l’ouest des Appalaches.

Les tirs ont éclaté à l’heure du début des classes au lycée de Marshall County, dans la petite ville de Benton. Un endroit où, selon M. Bevin, il était « inconcevable » d’imaginer une telle « tragédie immense ».

Une élève de 15 ans est morte sur place. Un autre lycéen, également âgé de 15 ans, a été mortellement touché et est décédé à l’hôpital, a ajouté le gouverneur, en précisant que toutes les victimes étaient a priori scolarisées dans l’établissement.

Plusieurs des blessés ont été évacués par hélicoptère. Le tireur présumé a été arrêté par un agent du shérif puis placé en garde à vue. Il s’agirait d’un élève du lycée, également âgé de 15 ans.

Les médias locaux ont rapporté des scènes de panique, les élèves se précipitant hors du lycée tandis que des parents en pleurs tentaient d’avoir des nouvelles de leurs enfants.

Lundi, une adolescente de 15 ans avait été blessée par balle dans la cantine de son lycée du Texas. Les États-Unis enregistrent en moyenne une fusillade en milieu scolaire par semaine, selon des associations.

JUST IN: At least one person dead, multiple others wounded in Kentucky high school shooting, governor says. The shooter is in custody. https://t.co/j2ARx95H7S pic.twitter.com/u5t8BkTwUX