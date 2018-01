Un homme abattu d'un coup de feu… par son propre chien (photos)

Sergey Terekhov avait décidé de partir chasser avec des amis dans la région reculée de Saratov, dans le sud-est de la Russie. L’homme de 53 ans avait donc chargé ses affaires dans sa Lada et pris ses deux chiens pour l’accompagner.

C’est une fois arrivé sur place que les choses ont mal tourné. Alors qu’il déchargeait sa voiture, l’un des deux chiens a soudainement sauté vers lui, accrochant accidentellement avec ses griffes la gâchette du fusil de chasse, un TOZ-34 chargé. « L’arme était sur ses genoux. La crosse de l’arme était sur le sol et le canon était dirigé vers son abdomen. Les chiens ont sauté hors de la voiture et l’un d’entre eux a sauté droit sur le propriétaire, appuyant sur la gâchette » explique un policier comme le rapporte Express.

Le coup a été fatal pour Sergey Terekhov, la balle performant son abdomen, qui s’est écroulé devant son cousin et ses amis. Ces derniers l’ont rapidement emmené dans l’hôpital le plus proche. Les médecins ont été incapables de le sauver et il est finalement décédé une heure après le malheureux coup de feu.