Près de 80 chevaux et un âne parmi une centaine d’animaux maltraités en Vendée ont été saisis depuis lundi chez des éleveurs de Challans, La Garnache et Le Perrier, ont annoncé conjointement la SPA et la Fondation 30 millions d’amis.

« On a 106 animaux à récupérer et on en a déjà saisi 80 entre hier et aujourd’hui », a indiqué mardi à l’AFP Arnold Lhomme, responsable des enquêtes auprès de la Fondation 30 millions d’amis.

« Sur les sites en extérieur à La Garnache et Le Perrier, les chevaux pouvaient au moins manger de l’herbe et étaient nourris par le voisinage qui avait pitié d’eux. En revanche, sur le site de Challans, les animaux étaient détenus dans des tunnels de maraîchers dans de très mauvaises conditions, dans des stalles de fortunes. Ils pataugeaient dans leurs crottins et n’avaient pas d’eau », a-t-il raconté.

« Sur ce site on a récupéré une jument aveugle et des chevaux qui tenaient à peine sur leur pied », a-t-il précisé.

La Fondation 30 millions d’amis a obtenu une ordonnance de placement du tribunal des Sables-d’Olonnes qui lui a confié la garde temporaire des animaux jusqu’au jugement.

Les chevaux ont été placés dans des pensions partenaires de la Fondation pour y être soignés et réalimentés progressivement.

Cette opération d’envergure a nécessité une collaboration entre les forces de l’ordre, les services de l’état et les différentes associations présentes.

« Nous sommes heureux de voir ce dossier aboutir suite à la sollicitation de la SPA par des particuliers inquiets de l’état des chevaux. Cette saisie a demandé une logistique et une coordination importantes entre les différents acteurs démontrant une solidarité efficace pour le bien-être des animaux », a commenté Natacha Harry, présidente bénévole de la SPA.

« Les mauvais traitements infligés à ces animaux sont connus depuis des années… Encore une fois, je m’étonne que les autorités mettent si longtemps avant d’intervenir ! Aujourd’hui, l’essentiel est de retirer tous ses chevaux à cet éleveur pour l’empêcher de recommencer et tenter de les mettre hors de danger », a expliqué de son côté Reha Hutin, présidente de la Fondation 30 millions d’amis.

Cette Fondation a effectué 23 opérations de sauvetage d’équidés en 2017. Reha Hutin déplore « ne pouvoir intervenir que sur demande des services de l’État, qui autorise la prise en charge des animaux ».