Allocations familiales à Bruxelles: Rudi Vervoort veut un accord au gouvernement bruxellois pour Pâques

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) veut un accord au sein de son gouvernement pour Pâques sur le modèle de répartition des allocations familiales à mettre en place dans la Région-capitale. Jusqu’à présent, cinq des six formations de l’exécutif bruxellois (PS, DéFI, Open Vld, sp.a et CD&;V) sont d’accord sur une série de principes de base. Ce n’est pas le cas du cdH, demandeur d’un modèle plus proche de celui sur lequel il s’est entendu avec le PS, puis avec le MR en Région wallonne.