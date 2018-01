Cruelle agression à Dour: brûlé, ligoté et tabassé, il est abandonné dans le bois, mais pour quel motif?

Pour rappel, c’est ce jeudi soir peu avant 19 heures qu’un inconnu a frappé à la porte d’une habitation de la rue Ropaix, à Dour. Les occupants ouvrent, et découvrent un homme d’une quarantaine d’années les bras ligotés le long du corps qui se tient devant eux. Présentant plusieurs coups au visage, l’individu a, semble-t-il, parcouru dans cette posture un bon kilomètre et demi depuis la forêt domaniale, avant d’atteindre leur porte.

Le couple, qui a déjà été victime de deux vols en l’espace de trois ans et demi est, au départ, très méfiant. Mais à peine ont-ils ouvert leur porte que la victime se laisse glisser par terre. Dès qu’il s’exprime, l’homme se met à pleurer mais n’évoque jamais les raisons qui ont poussé ses assaillants à faire preuve d’une telle cruauté.

La victime est un habitant d’Harveng. Il aurait été enlevé alors qu’il se trouvait à son domicile, embarqué dans un véhicule et déposé au pavillon des chasseurs. Il souffre le martyre, et pour cause : il a été brûlé dans le dos et roué de coups. Prévenu par le couple d’habitants, la police des Hauts-Pays ainsi qu’une ambulance de la caserne de Dour arrivent sur place.

Plusieurs hommes seraient à l’origine de cette agression, d’après les bienfaiteurs de la victime. Transporté rapidement à l’hôpital, le Montois est actuellement hors de danger. Il avait déjà quitté l’hôpital vendredi soir. Il reste néanmoins extrêmement choqué. Cet employé du cinéma Plaza Art est en arrêt maladie depuis le mois d’octobre. Contacté pour réagir, le patron du Plaza Art André Ceuterick, pas encore informé, s’est dit stupéfait.

L’enquête est menée par la PJF. Les circonstances de cette cruelle agression restent troubles. « L’enquête est menée tous azimuts pour savoir pourquoi cet homme a été enlevé, séquestré, torturé et abandonné. Nous envisageons toutes les possibilités, » a réagi le procureur du Roi de Mons Christian Henry. Aucun vol n’a apparemment été perpétré au domicile du quadragénaire. L’intimidation est l’une des hypothèses explorées.