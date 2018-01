Suivez Zulte Waregem – Standard en direct commenté (1-1): Emond égalise et relance les Rouches dans la course au top 6

Le but de Sébastien Pocognoli dans les derniers instants de la rencontre face aux Pandas d’Eupen a fait le plus grand bien aux Rouches. Leur succès, conjugué aux résultats de leurs concurrents directs, leur a permis d’intégrer le top 6.

De quoi aborder la dernière ligne droite de la phase classique sereinement ? Pas vraiment car, lors de cette journée de championnat en milieu de semaine, les Liégeois peuvent à nouveau perdre cette position parmi les six premiers de classe.

Par contre, en cas de victoire, c’est une nouvelle opération en or en vue des Playoffs 1 qui pourrait être réalisée. Raison pour laquelle ce déplacement à Zulte Waregem est plus important que jamais pour une équipe principautaire qui recevra Anderlecht cinq jours plus tard à Sclessin.

Orlando Sa a dû déclarer forfait pour ce match du Standard à Zulte Waregem. En effet, il est malade. Quant à Ochoa, il est remplacé par Gillet. C’est un choix du coach !

Suivez Zulte Waregem – Standard en direct commenté