Bagarre générale lors d'un match de jeunes en basket: les parents envoyés à l'hôpital! (vidéo)

Dimanche , des parents s’en prennent aux coaches et l’affaire dégénère devant des enfants en pleurs. Il y a trois semaines, des joueurs de 14 ans se battaient sur le terrain. Habituellement associés à d’autres sports, ces cas de violences sont rares dans le milieu du basket, et pourtant…

C’était un match en U14, c’est-à-dire, un match joué par des enfants de moins de 14 ans. Sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup du match de ce dimanche 20 janvier. Et ce n’est pas du score (41-49) dont les internautes discutent mais de la bagarre qui a éclaté après le coup de sifflet final. « Le match s’est parfaitement déroulé », nous explique Jean-Marie Moureaux, le coach de l’équipe de Lambusart. « Et puis, je n’ai pas compris, un parent de l’équipe adverse est venu me dire que j’étais un incapable et que les enfants ne progresseraient jamais tant que je serai leur coach. »

> La situation a complètement dégénéré: «Ils ont commencé à se bagarrer » (vidéo).

> «Mes enfants m’ont vu en sang» témoigne un père de famille.