Elio Di Rupo et Olivier Chastel seraient prêts à reconduire l'alliance PS-MR à la Province du Hainaut après les élections!

Loïc Dévière

Les bruits d’un accord conclu entre les présidents du MR Olivier Chastel et du PS Elio Di Rupo en vue des élections provinciales 2018 se font de plus en plus insistants pour la Province du Hainaut. Dans les états-majors des partis, on nie l’existence d’un document et on préfère parler de partenaires privilégiés, d’engagement à se téléphoner le soir des élections… Ce qui ne change pas grand-chose au fond de l’affaire : MR et PS poursuivront leur route ensemble.