Depuis trois semaines , le petit Tian Bao ne prend plus le lait de Hao Hao. Le bébé panda de Pairi Daiza en a bien profité jusqu’ici : il a quand même tété 18 mois et est passé, sur cette période, de 171 grammes à 58 kilos.

On les a donc séparés avec l’espoir qu’Hao Hao donne naissance à un deuxième bébé panda belge en 2018. Le jeune adolescent dispose désormais d’un grand « kot » (900 m 2 quand même) situé à 290m de la résidence de sa maman. « Il faut une distance minimale entre eux », explique Aleksandra Vidanovski, porte-parole de Pairi Daiza. « Parce que les pandas, qui ont une mauvaise vue, repèrent leurs congénères à l’odorat. Et l’odeur du fils pourrait avoir une influence néfaste sur l’ovulation future de Hao Hao. » Or, l’objectif du parc et des spécialistes chinois est justement de tenter une nouvelle grossesse cette année à Brugelette.

