Les premières images de vidéosurveillance montrent que l’homme a fait irruption dans la station avec un couteau et a foncé immédiatement vers deux personnes d’une patrouille de la police des chemins de fer, qui a alors ouvert le feu. L’homme a été emmené à l’hôpital dans un état critique, mais a entre-temps été opéré et ses jours ne sont désormais plus en danger.

Il s’agit d’un Afghan de 28 ans qui réside, avec un permis de séjour, à Gand. Il ne présente pour l’instant aucun signe de radicalisation, mais souffre de problèmes d’ordre psychique.

La gare de Gand-Saint-Pierre est totalement rouverte aux navetteurs.