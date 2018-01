Ricardo Sa Pinto furieux après la défaite du Standard à Zulte Waregem: «L'arbitre a tué notre équipe, encore!»

Le technicien portugais a dû être calmé par Mpoku et Pocognoli après la rencontre au Essevee, perdue dans les arrêts de jeu (2-1).

Après la défaite du Standard dans les toutes dernières secondes sur la pelouse de Zulte Waregem, Ricardo Sa Pinto ne décolérait pas. Le Portugais, qui a tenté de s’expliquer avec l’arbitre de la rencontre, a d’ailleurs dû être calmé par ses joueurs Mpoku et Pocognoli.

Soirée frustrante pour le Standard et Sa Pinto : le raté de Cop, le rouge d'Edmilson, le penalty sur Mpoku: c'en est trop pour lui. #zulsta pic.twitter.com/xYscY5dlnZ — VOOsport (@VOOsport) 23 janvier 2018

« Une nouvelle fois, c’est incroyable ! L’arbitre a tué notre équipe. Encore et encore et encore ! Ce qui s’est produit aujourd’hui, c’est une grande injustice. Nous ne devons pas chercher une excuse si nous avons perdu ce soir. Nous avons eu des opportunités afin de gagner ce match mais nous devons les mettre au fond. Le début de rencontre n’était pas beau car nous avons dû jouer avec des longs ballons mais nous avons bien terminé la fin de la première période. Ils ont mené 1-0 mais nous avions les meilleures opportunités selon moi. Leur gardien a été très bon ce soir. Je crois que nous avions le contrôle du jeu durant la deuxième période. On a pris des risques mais nous avons forcé l’adversaire à reculer. »

« Bien sûr, nous devons être plus efficaces et nous améliorer. Nous devons aussi mettre au fond les opportunités que nous avons. Nous méritions de gagner, c’est mon opinion. La fin de match ? C’est quelque chose que je ne peux pas vous expliquer maintenant car je suis vraiment triste. Il a vraiment pris de mauvaises décisions durant le match. Je pense que l’arbitre est responsable de ce qu’il s’est passé au final. Il donne une carte jaune à Uche Agbo, qui ne pourra pas jouer contre Anderlecht. L’action sur Paul-José Mpoku, pour moi, c’est penalty et il ne le donne pas. Pour couronner le tout, il exclut Edmilson Junior. Il a tué mon équipe, c’est incroyable. »

Mal embarqué dans la course aux Playoffs 1, même si rien n’est joué, Ricardo Sa Pinto voulait tout de même rester positif avant la fin de la phase régulière. « J’essaie d’être tout le temps honnête et sympa avec les gens. Je ne trouve pas d’excuse », assume le Portugais.

« Je suis une personne franche et je dis ce que je vois. Parfois les gens aiment, parfois les gens n’aiment pas. Parfois, on dit que la manière dont je dis les choses est brute ou que ce n’est pas sympa, mais c’est ma manière d’être. Depuis le début de la saison, il s’est passé tant de choses. Je dois maintenant remettre l’équipe sur les rails et utiliser le soutien de nos fans pour le match contre Anderlecht. »