« Aujourd'hui, des rafales de 80 km/h pourront se produire, principalement dans l'ouest du pays, en fin de matinée et durant l'après-midi. Plus dans l'intérieur des terres, celles-ci devraient plutôt atteindre des valeurs proches de 70 km/h », écrit ainsi l’IRM sur son site lors d’un premier avertissement.

En clair, et comme le montre le tableau ci-dessous, seul le Hainaut devrait être touché par ces vents.

Quelques heures plus tard, ce sera le Luxembourg qui fera l’objet d’un épisode très pluvieux.

«Durant la nuit de mercredi à jeudi, un front pluvieux traversera nos régions et s'attardera sur le sud-est du pays jusque jeudi soir. Les cumuls de précipitations pourraient donc être importants et atteindre entre 25 et 30 litres/m² sur 24h, dans certaines régions de la province du Luxembourg. Cela pourrait localement donner lieu à des problèmes », explique l’IRM.