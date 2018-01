Jonathan Thambwe a récolté trois buzz ce mardi soir. Le jeune talent carolo a ému les coachs avec une reprise audacieuse de Shy’m, « Prendre l’air », avec classe et élégance. C’est Slimane qui a finalement récupéré le candidat dans son équipe.

Cela fait six fois que Jonathan Thambwe, 25 ans, tentait l’aventure The Voice. Cette fois-ci, c’était la bonne ! Sur une reprise de Shy’m, avec « Prendre l’air », l’artiste a surpris par son « audace », comme le commente Vitaa, ou encore sa « classe et son élégance », d’après Matthew. Bref, une pluie de compliments s’est abattue sur notre candidat originaire de Jamioulx.

C’est finalement Slimane, l’ancien gagnant de la version française de The Voice, qui a réussi à convaincre Jonathan. « Mes deux choix de base, c’était Vitaa et Slimane. Après j’avoue, le fait que Matthew se retourne aussi, ça m’a fait hésiter davantage. J’adore aussi Puggy, donc ce n’était pas facile », explique Jonathan par téléphone.

