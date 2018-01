«Belœil brillera de mille feux»

Luc Petit revient dans la région pour mettre en scène les Féeries de Belœil le 18 août prochain. Durant une soirée, les jardins du château de Belœil seront ouverts au public, qui pourra déambuler et découvrir de nombreux spectacles mêlant cirque, danse et comédie.

Après un an d’absence, le parc du château de Belœil ouvrira à nouveau ses portes cet été. Mais ce ne seront plus les Musicales de Belœil qui y seront organisées. L’événement regroupait de nombreux musiciens et proposait aux visiteurs des concerts de musique classique. Ce ne sera plus le cas en août prochain.

Un tout nouveau programme est en effet prévu. Il sera mis en scène par Luc Petit et promet d’épater petits et grands.