Mons: 3 établissements Horeca ferment après un contrôle

Huit établissements Horeca ont été contrôlés sur Mons, Nimy et Maisières dans la soirée du samedi 20 janvier. Une collaboration entre 9 contrôleurs des lois sociales, 3 agents de l’ASFCA et 6 policiers de la zone de police Mons-Quévy. Et le bilan est assez lourd pour les commerçants. La police indique que parmi les 8 établissements visés, 6 employaient des travailleurs au noir. Ils ont également constaté que 3 établissements n’étaient pas non plus en ordre au niveau AFSCA.

Plus grave encore, 3 établissements ont été contraints de fermer leur porte et la caisse a même été saisie pour l’un d’entre eux.

La zone de police Mons-Quévy souligne que les contrôles sont réguliers dans la région. La collaboration avec les services des lois sociales et de l’AFSCA permet ainsi de contrôler en profondeur les établissements situés sur le territoire de la zone de police.