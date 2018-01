Une trentaine de rendez-vous en 3 jours à l'agenda du roi Philippe, présent au Forum économique de Davos

De mardi à jeudi midi, Philippe doit assister à 33 discours, sessions d’informations et rencontres bilatérales. Ce mercredi, ce ne sont pas moins de 14 rendez-vous qui sont au programme.

La journée a débuté par une rencontre avec le fondateur d’Alibaba, Jack Ma, au cours de laquelle a sans doute été évoquée l’éventualité d’une arrivée à Bruxelles d’une filiale financière du géant chinois du commerce en ligne.

Le Roi assistera ensuite à une session sur le thème ’fake news versus real politics’, à un discours du roi d’Espagne et participera à un entretien avec le patron du groupe Maersk. Après la réception belge prévue mercredi soir, il écoutera encore l’intervention de Bertrand Piccard.

Meeting with Jack Ma @wef Discussing artificial intelligence and deployment of Alibaba in Europe & in Belgium pic.twitter.com/skNaaJTlq9