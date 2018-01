Zoning de Ghlin-Baudour: plus de 9 millions investis et 110 emplois créés

La société Tailormade Logistics, active dans le transport (transport routier, distribution, transport intermodal, fret maritime et fret aérien) et les services logistiques (crossdocking, logistique automobile, logistique de la mode, logistique inverse, entreposage et inhouse logistique) procédera prochainement à un investissement de plus de 9 millions € dans le zoning de Ghlin-Baudour Nord et permettra la création de 110 emplois, soit 50 emplois dès son installation et 60 emplois deux ans plus tard.

L’entreprise, qui a vu le jour en 1996 dans le port de Gand, dispose de 3 sites, soit à Gand, Genk et à Ghlin-Baudour Nord via un site temporaire en location ; elle dispose en outre de plateformes logistiques à Lyon (France), Gothenburg (Suède) et Mortara (Italie). L’entreprise emploie actuellement 235 personnes et compte comme principaux clients de grands groupes tels que VOLVO et H&M.

Depuis 20 ans, cette société connaît une croissance rapide par sa capacité d’analyser ses activités sous un angle totalement différent et d’intégrer des concepts créatifs visant à réduire ses coûts d’exploitation. Ainsi, Tailormade a été le premier groupe de transport en Belgique à équiper ses camions de dispositifs leur permettant de rouler au gaz naturel. Il a également été le premier utilisateur de remorques de très grande capacité, le premier groupe à introduire la logistique des retours dans le secteur automobile et du textile, le premier groupe à créer des passages à quais pour l’automobile et le textile.

Afin de poursuivre son développement et de créer une nouvelle unité logistique de près de 20.000 m² sur le Cœur du Hainaut, l’entreprise a fait le choix d’acquérir près de 5 ha de terrains équipés au sein de la zone de Ghlin-Baudour Nord. L’entreprise a d’ores et déjà obtenu le permis d’urbanisme pour la mise en œuvre de son projet et devrait débuter les travaux prochainement.

« Ce zoning a été retenu, d'une part, de par sa position stratégique au sud de la Belgique et au nord de la France et, d'autre part, vu la proximité du centre de distribution de H&M, un des principaux clients de l’entreprise. La présence d'IKEA constitue également un atout pour Tailormade. Enfin, c’est véritablement l’offre d’infratructures bi/trimodale qui ont convaincu l’entreprise de s’implanter en Cœur du Hainaut. Cet investissement, porteur pour le territoire, démontre que la logistique joue un rôle majeur en matière de développement régional en Cœur du Hainaut. » explique Caroline DECAMPS, directrice générale d’IDEA.

La zone d’activité de Ghlin-Baudour qui s’étend sur plus de 500 ha compte aujourd’hui 60 entreprises, totalisant plus de 3.500 travailleurs.